Calciomercato Juventus – L’amico di CR7: “Gli manca il Real Madrid”

CALCIOMERCATO JUVENTUS – I dubbi sul futuro di CR7 alla Juventus continuano ad emergere. Cristiano Ronaldo ha nostalgia del Real Madrid. Ne parlano in molti, e lo conferma anche il giornalista spagnolo Edu Aguirre.

Aguirre è giornalista per El Chiringuito TV, e pare sia anche molto amico di CR7. Su Twitter ha pubblicato la famosa rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus due anni fa, e poi ha commentato: “Cristiano toccò il cielo e fece la storia meravigliando il mondo prima di andarsene via da Madrid per sempre (?). Chiaro che sì. Gli manca molto. Un gol che ancora oggi emoziona. Però ti rompe dentro perché sai che niente di questo tornerà (?)”.

Chiaramente i punti interrogativi aumentano i dubbi sul futuro del portoghese in Italia. La Juventus ha già fallito l’anno scorso, il primo con Ronaldo, e questa stagione ha tremendamente faticato e rischiava seriamente, prima dello stop causa coronavirus, un’altra eliminazione anticipata dalla Champions League. Vedremo cosa succederà in futuro. Il Milan invece sta studiando nuovi colpi low-cost per rinforzarsi: i dettagli >>>

