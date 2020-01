Calciomercato Inter – Young non convocato, ma trattativa in stand-by

CALCIOMERCATO INTER – Novità che arrivano direttamente dall’Inghilterra e in particolare da Manchester per il mercato dell’Inter. Secondo quanto riporta “Calciomercato.com”, è arrivata infatti, la seconda esclusione consecutiva dall’elenco dei convocati per il difensore del Manchester United, Ashley Young.

L’esterno classe 1985 è un obiettivo di mercato dell’Inter, che ha raggiunto un accordo economico e ha chiesto il giocatore da subito ai “Red Devils”, con cui è in scadenza di contratto a giugno. Ole Gunnar Solskjaer ha preso tempo sin qui, prima è stato offerto al giocatore il rinnovo, dopo il rifiuto, il Manchester United è in attesa di un eventuale sostituto.

Dopo essere stato tenuto fuori dall’ultimo turno di Premier League contro il Norwich, Young non figura tra i disponibili nemmeno per il match di domani di F.A. Cup contro il Wolverhampton. Una decisione sicuramente figlia della trattativa in essere con i nerazzurri, che tuttavia nelle ultime ore hanno virato sul romanista Leonardo Spinazzola e potrebbero decidere di mettere momentaneamente in stand-by questo affare.

