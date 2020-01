Calciomercato Inter – Vidal si allontana: convocato per la Supercoppa

CALCIOMERCATO INTER – L’inter continua a lavorare sul fronte mercato per consegnare a Conte il centrocampista richiesto. Il nome non è più una novità, Arturo Vidal, il cileno piace tanto ai neroazzurri e al tecnico salentino che intravede nel 32enne il giocatore giusto per alzare il livello della squadra.

Sebbene Vidal abbia già detto si da giorni, il trasferimento non è dei più semplici da concretizzare. Il Barcellona infatti, preferirebbe tenere in organico un pezzo da novanta come il cileno, andato in gol anche la scorsa partita contro l’Espanyol. Inoltre, l’ex bianconero è stato convocato per la Supercoppa spagnola in programma in Arabia Saudita.

Ore di attesa per l’ad Beppe Marotta che, comunque, parallelamente porta avanti i contatti. La palla ora è esclusivamente al Barcellona che, al termine di questa manifestazione, dovrà prendere una decisione definitiva. Il Barcellona deve una risposta anche al Milan riguardo la trattativa per Todibo, per le ultime continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android