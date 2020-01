Calciomercato Inter – Idea Moses se salta Spinazzola

CALCIOMERCATO INTER – Ancora bollente l’asse Milano-Roma: l’Inter e la società giallorossa stanno continuando a trattare per definire lo scambio Matteo Politano-Leonardo Spinazzola. I due club sono infatti rimasti in contatto per tutta la giornata di ieri per provare a non far saltare l’operazione.

È stata anche raggiunta un’intesa ma con qualche dettaglio da limare, legato al minutaggio delle 15 presenze concordate per l’obbligo di riscatto. La Roma ha dato l’ok per 15 presenze libere, l’Inter però ne vuole 15 da almeno 45 minuti. Trattativa che sta dunque continuando a oltranza, ma se non si troverà l’accordo, i due giocatori dovranno rientrare dalle rispettive squadre. Fattore che prende sempre più importanza è il tempo: entro oggi bisogna arrivare a una conclusione.

Intanto, la dirigenza nerazzurra, secondo “GianlucaDiMarzio.com” si cautela andando a individuare un possibile sostituto. Il nome che sta circolando nelle ultime ore è quello di Victor Moses, giocatore del Chelsea ma in prestito al Fenerbahçe. Per il nigeriano ci vogliono 10 milioni di euro, ma l’Inter lo farebbe eventualmente solo in prestito.

Mauro Tassotti intanto è tornato a parlare di Milan, il tema principale è lo svedese Zlatan Ibrahimovic. Per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

