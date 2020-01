Calciomercato Inter – Giroud a un passo: balla un solo milione tra i club

CALCIOMERCATO INTER – Inter-Atalanta ha visto un pareggio per 1-1 con brivido per la squadra di Antonio Conte che, a fine partita, ha forzato la mano con la società per avere al più presto qualche rinforzo dal mercato. La sensazione è che Olivier Giroud sarà il prossimo attaccante nerazzurro. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ manca davvero pochissimo per la buona riuscita dell’operazione. Tra il giocatore e l’Inter l’accordo è totale, manca ancora quello con il Chelsea. Da quello che filtra, però, la distanza si sarebbe ridotta ad un solo milione di euro, motivo per cui è difficile pensare che il futuro del francese non possa presto tingersi di nerazzurro. In uscita c’è Matteo Politano, che piace molto al Milan: ecco le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android