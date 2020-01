Calciomercato Inter – Dalla Spagna, Vidal si allontana: ecco il motivo

CALCIOMERCATO INTER – Sembra allontanarsi il colpo Vidal per l’Inter. Stando a quanto viene riportato dal Mundo Deportivo, infatti, i suoi compagni al Barcellona, a cominciare da Lionel Messi, avrebbero chiesto al centrocampista di rimanere in Spagna in maniera piuttosto sentita.

Vidal sembra aver recepito la richiesta dei suoi colleghi e dunque si starebbe convincendo a non lasciare Barcellona in questa stagione, anche perchè l’offerta all’Inter di 12 milioni di euro è considerata insufficiente dai blaugrana. Intanto Giorgio Armani parla della possibile cessione del Milan a Arnault, continua a leggere >>>

