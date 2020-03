Calciomercato Inter – C’è anche Tolisso nel mirino dei nerazzurri

CALCIOMERCATO INTER – Come riposta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’Inter ha messo nel mirino Corentin Tolisso.

Il calciatore francese, Campione del Mondo con la Francia nel 2018 è un obiettivo per il centrocampo nerazzurro. Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, proveranno a strappare il 25enne al Bayern Monaco dato che i due club hanno anche la questione Ivan Perisic in sospeso.

I tedeschi dal canto loro, chiedono 35 milioni di euro per lasciar partire il giocatore a titolo definitivo. Tolisso, che in questa stagione ha collezionato 24 presenze con 3 gol e 5 assist fra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania, pare abbia voglia di cambiare aria dato che spesso e volentieri non è titolare nel club bavarese.

Per quanto riguarda il Milan, pare che ci siano tanti club interessati a Gianluigi Donnarumma. Il portiere campano è in uscita dai rossoneri visto che non arriva il tanto atteso accordo sul rinnovo di contratto.

