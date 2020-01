Calciomercato Genoa – Ag. Radu: “Non può fare il secondo a Perin”

CALCIOMERCATO GENOA – Oscar Damiani, agente del portiere del Genoa Ionut Radu, ha parlato della situazione del suo assistito dopo l’arrivo di Mattia Perin. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’: “Radu? E’ stato il migliore in campo del Genoa nel corso del girone d’andata. Nonostante la classifica, nonostante sia arrivato Mattia Perin”In conferenza stampa, il nuovo allenatore Nicola è stato chiaro: Perin sarà il titolare dei rossoblù. Ciò implica che per Radu non c’è più spazio, e per le qualità che lo contraddistinguono mi sembra ovvio che Ionut non possa fare il secondo portiere. Aspetteremo la fine di questo mese per far sì che, in allenamento, Radu dimostri il suo valore. Qualora le scelte di Nicola non dovessero cambiare, cercheremo una soluzione. E non è da escludere che possa tornare all’Inter”. Intanto ecco come San Siro ha riabbracciato Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

