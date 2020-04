Calciomercato – Ex Milan, ipotesi Messico per Borini

CALCIOMERCATO – Sempre più incerto il futuro di Fabio Borini. L’ attaccante italiano classe 1991, si è trasferito a costo zero, a titolo definitivo, dal Milan all’Hellas Verona nello scorso calciomercato di gennaio.

Borini, che in questa stagione ha segnato con il club scaligero 2 gol in 8 gare, vorrebbe rimanere in Veneto, ma ci sono anche altre possibilità. Secondo quanto viene riportato da L’Arena, su l’attaccante ci sarebbero Leon e Club America, due club messicani che sono pronti ad offrire un contratto con un ingaggio molto importante. Vedremo Borini cosa deciderà di fare, ma la sensazione è che Fabio voglia ancora giocare in un campionato competitivo come quello italiano. Intanto un ex calciatore del Milan parla di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓