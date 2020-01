Calciomercato – De Rossi ha deciso: lascia il Boca Juniors e il calcio

CALCIOMERCATO – Daniele De Rossi lascia il Boca Juniors e il calcio. Una decisione definitiva presa dall’ex giocatore della Roma. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno, ma il classe 1982 avrebbe preso questa decisione a causa dei cambi avvenuti in società. Jorge Ameal, spinto nei voti da quello che è diventato il nuovo vicepresidente Juan Roman Riquelme, è diventato il nuovo presidente. Il suo ex compagno ai tempi della Roma, Burdisso ha salutato il club. Una situazione che ha fatto cambiare tutto e ha spinto De Rossi ad abbandonare il club argentino dopo sole sei presenze. Intanto ecco le pagelle di Milan-Sampdoria, continua a leggere >>>

