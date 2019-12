Canovi: “Ibrahimovic al Milan? Sarebbe un altro errore”

CALCIOMERCATO MILAN – Dario Canovi, operatore di mercato, nell’intervista concessa a tuttomercatoweb.com, ha parlato del possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic: “Al Milan mancano uomini di personalità. È una squadra di giovani di talento. Leao è uno dei più talentosi d’Europa ma ha vent’anni. Ibra? Non è lui che può risolvere i problemi del Milan. Sarebbe un altro errore. La personalità serve a centrocampo e negli spogliatoi. Non è Ibra la soluzione ai problemi del Milan”.

Su Atalanta-Milan: “5 a o? Lo ha preso da una squadra che il 5-0 quando è al top della condizione può infliggerlo a tutti. Anche se il Milan non dovrebbe mai perdere con un punteggio del genere. Non credo sia colpa di Pioli. Non è la causa di questa batosta. Però i dirigenti di una squadra che perde 5-0 devono porsi più di qualche domanda e analizzare gli errori compiuti”. Intanto Stefano Pioli spera di ricevere tre “doni” per ritornare in alto, continua a leggere >>>

