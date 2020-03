Calciomercato Brescia – La favola Balotelli è già ai titoli di coda?

CALCIOMERCATO BRESCIA – La favola di Mario Balotelli al Brescia potrebbe concludersi già in estate. Questo è quanto si legge sul Corriere della Sera. Il suo club, il Brescia appunto, non è molto soddisfatto del rendimento del calciatore (5 gol in 19 presenze), e dunque avrebbe fatto sapere all’agente Mino Raiola che in estate ‘SuperMario’ può partire.

Il contratto triennale che Balotelli ha firmato lo scorso agosto con le ‘Rondinelle‘, si scioglie in automatico se la sua squadra non dovesse trovare la salvezza. Al di là di questo, il Presidente Massimo Cellino avrebbe già deciso di scaricare Balotelli. Infatti, il procuratore Raiola, avrebbe riallacciato i contatti con il Galatasaray, una delle poche squadre che sarebbe ancora disposta ad investire su Balotelli.

Da un ex del Milan (Balotelli appunto) ad un altro ex dei rossoneri: Alberto Zaccheroni. L’ex tecnico del Diavolo ha parlato del Milan in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. ECCO COSA HA DETTO DI RAFAEL LEAO >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android