Calciomercato Atalanta – Ufficiale: Zapata è stato riscattato

CALCIOMERCATO ATALANTA – Duvan Zapata è ufficialmente un giocatore dell’Atalanta. Nonostante sia un giocatore chiave della ‘Dea‘ da ormai due anni, Zapata soltanto adesso diventa al 100% un calciatore della società nerazzurra. Infatti, l’Atalanta ha esercitato il diritto di riscatto dalla Sampdoria.

L’Atalanta ha annunciato questa mattina sui propri canali ufficiali l’operazione: “L’Atalanta B.C. comunica, con grande soddisfazione, di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, del calciatore Duván Zapata dall’U.C.Sampdoria”.

“Si tratta di un investimento importante che rappresenta, per il club nerazzurro, la manifesta volontà di mantenere alto il livello tecnico della Prima Squadra e di affrontare, con sempre maggior entusiasmo, il Campionato di Serie A e le sfide di Champions League”.

