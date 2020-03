Calciomercato Milan – Pellegatti: “Rossoneri su Aster Vranckx”

CALCIOMERCATO MILAN – Aster Vranckx nel mirino del Milan. Non è un’indiscrezione nuova, se ne parlava lo scorso gennaio, ma niente di concreto si sviluppò. Ne ha parlato il giornalista Carlo Pellegatti, che sul proprio profilo Youtube ha riferito: “C’è una giocatore classe 2000 che ha tutte le caratteristiche per essere il giocatore ideale per la filosofia del Milan, sia che rimanga Pioli e sia che arrivi Rangnick. Il ragazzo si chiama Aster Vranckx, belga, che in questo momento gioca nel Mechelen”.

Ulteriori dettagli su Aster Vranckx riferiti da Pellegatti: “Gioca titolare da dicembre, è ambidestro, ed è ideale nel 4-3-3 anche come mezzala. È una mezzala di inserimento: ha gambe lunghe ma anche velocità, un giocatore completo, un giocatore dalla ampia visione di gioco. Il costo non è eccessivo, dai 5 ai 7,5 milioni di euro: rientra perfettamente nei canoni del giocatore giovane di prospettiva. Ha facilità di inserimento ma il gol in questo momento non è tra le sue priorità durante le partite: solo 1 in 9 match. Interessa al Brugge e al Feyenoord, ma il Milan è forte sul mercato belga. Vranckx potrebbe essere una figura ideale per il Milan giovane della prossima stagione”.

Vedremo quali saranno i futuri progetti del Milan sul calciomercato, anche se non è noto chi sarà in panchina e chi tra i dirigenti. Al momento le incognite sono tante, anche se verrà conclusa la stagione. Intanto ci sono le prime misure ufficiali sul taglio stipendi >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android