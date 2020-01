Ag. Caldara: “Era un’esigenza chiara, grazie al Milan per aver capito”

CALCIOMERCATO MILAN – Ai microfoni di Sky, ha parlato l’agente di Mattia Caldara, difensore del Milan ormai vicinissimo a tornare all’Atalanta. Ecco le parole di Giuseppe Riso: “La scelta di Mattia era chiara. Rientra a casa, in famiglia. Era una sua esigenza. Voleva ricominciare dove ha fatto meglio. Bisogna ringraziare il Milan che ha capito le esigenze del ragazzo. Ha avuto un anno e mezzo di problemi fisici, è un passo importante. Deve ripartire e deve farlo dove si sente bene. Il Milan recupera quello che è il valore del ragazzo, che è tra i migliori giocatori in Italia. Petagna ha sempre mercato. È giovane e fa gol. Farà parte del mercato, come sempre. La SPAL cercherà di tenerselo, ma è norma venga accostato a grandi club. Di certo è pronto per stare in quelle piazze. Vedremo se succederà adesso o dopo”.

