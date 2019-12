Milan-Sampdoria, biglietti a prezzi speciali per la prima del 2020

NEWS MILAN – Lunedì 6 gennaio, alle ore 15:00, si disputerà a ‘San Siro‘ la sfida Milan-Sampdoria, gara valevole per la 18^ giornata del campionato di Serie A, prima partita del nuovo anno, il 2020.

Il club rossonero, attraverso un post sul proprio account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘, ha invitato i propri sostenitori allo stadio ricordando come siano in vendita dei biglietti a prezzo speciale.

Gli Under 16, per esempio, potranno usufruire dei tagliandi a € 20,00, mentre il Primo Anello costerà appena € 35,00. Sul sito web ufficiale del Diavolo, poi, 'singletickets.acmilan.com', tutte le combinazioni possibili, incluso l'acquisto del Game Pack.

